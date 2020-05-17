Erdek'te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske verdi - Son Dakika

Erdek'te polis 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske verdi

Erdek'te Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan 12.00 ile 18.00 saatleri arasındaki 6 saatlik izinle birlikte sokağa çıktı.

Erdek'te Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan 12.00 ile 18.00 saatleri arasındaki 6 saatlik izinle birlikte sokağa çıktı. Sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara polis ekipleri çiçek ve maske verildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri'de park ve sahil şeridinde gezinti yapan 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske dağıttılar. Değer yandan bazı vatandaşların sahilde güneşlendikleri, ayaklarını denize soktukları gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, özellikle sahil bandında uzun yürüyüşler yaptılar. Bu arada cumhuriyet alanı bölgesinde de vatandaşların yoğun oldukları gözlendi. Emekli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Erdek'te 6 saatlik sokağa çıkma izni 65 yaş üstündeki vatandaşlar ise bu ikinci izin günü bizlere adeta "ilaç gibi" geldi dediler. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı