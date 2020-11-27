Erdek'te Polisler KADES için sokakta - Son Dakika

Erdek Emniyet Müdürlüğü'nce, Kadına Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara broşürler dağıtıldı, bilgiler paylaşıldı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Alanı'nda kurulan stantta görev alan bayan polis memurları, bayanları standa davet ederek KADES uygulaması hakkındaki bilgileri aktardılar.

Akıllı telefona sahip bayanların bu programı internetten indirerek karşılaştıkları taciz ve şiddet karşısında tek butonla 155'in devreye gireceğini bayanlara anlatan polis memurları, konuyla ilgili detaylı bilgiler içeren broşürleri de takdim ettiler. Standı ziyaret edenler arasında Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ta yer aldı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, son yıllarda artan kadına yönelik her türlü şiddet olaylarının önüne geçmek ve kadınlara çok daha hızlı yardım etmek için geliştirilmiş KADES mobil uygulamasının tanıtılması için oluşturulan bilgilendirme standını ziyaret edip bilgilendirmeye bizzat katıldı. - BALIKESİR