Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi - Son Dakika

BALIKESİR - Erdek'te etkili olan şiddetli lodos, Kurbağalı sahili açıklarında tonozda bağlı bulunan yelkenli tekne ve sür'at teknesinin karaya oturmasına sebebiyet verdi.

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