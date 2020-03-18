Erdek'te silah operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te silah operasyonu - Son Dakika

Erdek'te silah operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda tüfek ve fişek ele geçirildi.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda tüfek ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen 6 adreste adli makamlardan alınan karara istinaden eş zamanlı baskın yaptı. 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait fişekler, 1 adet av bıçağı, 2 adet sustalı çakı, uyuşturucu içiminde kullanılan ampul ile farklı şahıslara ait 2 adet kimlik belgesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.E, E.K H.E, M.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

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