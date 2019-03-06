Erdek'te Sit Alanında Kaçak Kazı İddiası
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı.
Hamamlı Mahallesi sınırları içindeki birinci derece arkeolojik sit alanından çıkan ve ellerinde kazma bulunan iki kişi, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
Şüpheliler O.K. ve M.O'nun çelişkili ifadeler kullanması üzerine durum Cumhuriyet Savcısına bildirildi.
Bölgede yapılan kontrollerde, zanlılar tarafından kullanılan dedektörün yanı sıra jandarma devriyesini gördükleri sırada sakladıkları değerlendirilen 11 sikke ve 4 metal obje ele geçirildi.
Zanlılar O.K. ve M.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:10 Kaynak: AA
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