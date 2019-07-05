Son Dakika Haberleri: Erdek'te sulama barajı devreye giriyor
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Erdek'te sulama barajı devreye giriyor

1 saat önce

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Muhtarlarla yaptığı koordinasyon toplantısında müjdeli haberler verdi.

Erdek'te sulama barajı devreye giriyor, System.String[]
Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, "Muhtarlarla yaptığı koordinasyon toplantısında müjdeli haberler verdi. Çalık, " Erdek'te baraj devreye girmek üzere, çevre yolu projesi hazırlanıyor" dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtarlarla yaptığı aylık koordinasyon ve bilgilendirme toplantısında barajın tamamen dolduğunu, ancak halen iki patlağın işletme tarafından tamirinin sürdüğünü belirterek, "Bu barajın yönetimini büyük bir ihtimalle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ yerine getirecek" dedi. Barajın devreye girmesinin ardından bölgedeki zeytincilik ve sebze üretiminde büyük canlılık sağlanacağını vurgulayan Kaymakam Çalık, "Balıkesir ilindeki 18 barajdan biri olan bu baraj, yöremiz açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Çevre yolu projesi sürüyor

Erdek'teki kent içi rahatlamanın ancak çevre yolunun yapılmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Çalık, şöyle konuştu:

"Karayolları tarafından bu konuda çalışmaları sürdürülen projenin Kurban Bayramından önce tamamlanmasını bekliyoruz. Erdek'ten, Ocaklar ve Narlı'ya uzanan çevre yolu, Erdek ulaşımına çok büyük rahatlama getirir. Bu arada Narlı'ya yapılacak bir iskele de, adalar, İstanbul ve Tekirdağ'a çok daha çabuk ulaşımı sağlar. Aynı zamanda çevre yolunun üzerinde kurulacak bazı tesisler ve konaklama yerleri de ekonomiye canlılık sağlar. Bu yol üzerinde yer alan zeytin ağaçları da köklerine zarar verilmeden başka bölgelere taşınabilir". - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 Kaynak: İHA
Ekrem Çalık, Balıkesir, Erdek, Güncel
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