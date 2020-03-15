Erdek'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Erdek'te tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarmanın düzenlelediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındıErdek'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandıBalıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarmanın düzenlelediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı


Erdek'te tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı


Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. F.Ö.' nün tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bu kişinin evinde yaptıkları aramalarda 515 sikke, 915 parça tarihi eser niteliğinde metal ve taş parçaları, 813 metal obje, 1 dedektör, üç kazı malzemesi, altın ve metal aramalarında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö. adlı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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