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Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Erdek'te terör propagandasına bir gözaltı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Jandarma ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Erdek ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen V.Y'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığının tespit edilmesi üzerine Erdek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile TEM ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen paçavralar ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek bulundu.

Gözaltına alınan V.Y'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Jandarma, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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