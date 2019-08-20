Son Dakika Haberleri: Erdek'te trafik keşmekeşi
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Erdek'te trafik keşmekeşi

14 dakika önce

Erdek'te yaz sezonunda yollara park edilen araçlar trafiği kilitliyor.

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Erdek'te yaz sezonunda yollara park edilen araçlar trafiği kilitliyor.

Alt yapının eksikliği ve yetersiz otoparklar sebebiyle trafik kilitleniyor. Çevre yolunun yıllardır yapılmaması da sorunun bu duruma gelmesinin en önemli sebebi. Adalar ve Tekirdağ'a seferlerin yapıldığı limana giden caddelerden geçen TIR'lar ve kamyonlar büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar park yasağı bulunan bölgeye araçlarını park ederek, büyük araçların geçmesini zorlaştırıyor. Park yasağı bulunan bu bölgede trafik ekiplerinin sık sık ceza yazmalarına karşın araçlar yasağı ihlal ediyorlar. - BALIKESİR
Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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