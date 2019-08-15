Son Dakika Haberleri: Erdek'te turizm bayramda canlandı
Son Dakika Güncel Haber

Erdek'te turizm bayramda canlandı

1 saat önce

Balıkesir'in gözde tatil merkezlerinden Erdek ve Kapıdağ Yarımdası kurban bayramında tatilci akınına uğradı.

Erdek'te turizm bayramda canlandı, System.String[]
Balıkesir'in gözde tatil merkezlerinden Erdek ve Kapıdağ Yarımdası kurban bayramında tatilci akınına uğradı.

Bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan Erdek ve kırsal mahalleler, bayramın sona ermesiyle birlikte boşaldı. Kışın nüfusu 35 bin 500 olan ilçede 4 gün boyunca tatil yapan vatandaşlar, bayramın son günü dönüş için yola çıktı.

Yaz aylarında denizi, güneşi ve kumu ile ilgi çeken Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan konaklama tesislerinde 4 günlük bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılırken, rezervasyon yaptırmadan ilçeye gelen bir çok kişi konaklama yeri bulmakta zorluk yaşadı. Pansiyon işletmecilerinin evlerini geceliği 300-350 liradan kiraya verdikleri öğrenildi.

Sahillerde bol bol güneşlenip serinlemek içinde denize giren vatandaşlar, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz güzellikteki koylarını tekne turu ile gezerek, akşamları ise eğlence yerlerinde gönüllerince eğlendi. Kurban bayramı sonrası dönüş için araçları ile yola çıkan vatandaşların şehir içerisinde uzun araç kuyrukları oluşturdukları gözlendi. - BALIKESİR
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik
Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'te turizm bayramda canlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]