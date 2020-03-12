Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilo esrar ele geçirildi.

Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yarım kilo esrar ele geçirildi. Polisin yakaladığı şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik devam eden çalışmalar kapsamında Ocaklar Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Erdek İlçesi Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa G. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 500 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa G. İsimli zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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