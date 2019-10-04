Erdek'te uyuşturucuya geçit yok

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerinde uyuşturucu satan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.



Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın iş yerinde uyuşturucu maddelerinden 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ve skunk maddesini dükkanında para karşılığında sattığını tespit etti. Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşılan E.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bir adet toplu tabanca ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan E.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR