Son Dakika Haberleri: Erdek'te uyuşturucuya geçit yok
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Erdek'te uyuşturucuya geçit yok

27 dakika önce

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerinde uyuşturucu satan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Erdek'te uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerinde uyuşturucu satan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şahsın iş yerinde uyuşturucu maddelerinden 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ve skunk maddesini dükkanında para karşılığında sattığını tespit etti. Bursa'dan uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşılan E.K.'nin iş yerinde yapılan aramada, 50 gram skunk uyuşturucu maddesi ile bir adet toplu tabanca ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan E.K.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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