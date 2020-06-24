Erdek'te Vefa Grubuna başarı belgesi - Son Dakika

Erdek'te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek'te, Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi verildi.

Erdek'te, Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi verildi.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak


Türkiye'de 11 Mart'ta görülen yeni tip korona virüs salgınının ardından alınan korona virüs önlemleri doğrultusunda, getirilen kısıtlamalar sonrası vatandaşlara yardımcı olmak adına oluşturan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri fedakarca görev yaptı.


Pandemi döneminde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline kabul edip Başarı Belgesi veren Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık yaptığı konuşmada, Vefa Sosyal Destek Grubu mensuplarının yaptıkları görevin önemini dile getirdi.


Kaymakam Çalık, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkili olan korona virüs salgını ile mücadele hususunda kaymakamlık öncülüğünde yürütülen Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan ve bu görevlerini yerine getirirken, zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve gayret gösteren, bütün ekiplerimiz gayretli ve özverili çalışma yaptılar. Bu süreç iyi bir şekilde yönetildi halen iyi yönetilmeye de devam ediyor. Bu pandemi süresince Vefa Sosyal Destek Grubuna tek gayelerinin " Evde Kal, Hayatta Kal" sloganına destek olmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek sürece katkıda bulundunuz." ifadelerini kullandı.


Kaymakam Çalık, 19 Haziran'da görevleri sona eren personele göstermiş oldukları bu olumlu davranışlarından dolayı başarılarının devamını dileyerek, teşekkür ettikten sonra Başarı Belgelerini takdim etti. Başarı Belgesi ile onurlandırılan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli: Gökmen Çavuş, Tufan Çürük, Tugay Eruyan, Şerafettin Arıca, Cüneyt Yenişen, Emre Kör, Ali Tekeli ve Sedef Sayraman oldu. - BALIKESİR

Vefa Sosyal Destek Grubu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek'te Vefa Grubuna başarı belgesi - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek'te Vefa Grubuna başarı belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]