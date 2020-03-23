Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

7 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Erdek'te sosyal destek grupları oluşturuldu.

Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Erdek'te sosyal destek grupları oluşturuldu.


Yeni oluşturulan Erdek İlçesi Vefa Sosyal Destek Grubu, Kaymakam Ekrem Çalık'ın başkanlığında toplanarak çeşitli kararlar aldı. Toplantıda, Erdek Belediyesi bünyesinde, "Vefa İletişim Merkezi" oluşturularak, telefon numarası tahsis işlemi tamamlanana kadar Erdek Belediyesinin 835 10 50'den dahili 116 numaralı telefonunun kullanılması kararlaştırıldı.


İçişleri Bakanlığınızca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik "Sokağa çıkma yasası" genelgesi doğrultusunda kaymakamlıkça "Vefa Destek Grubu" oluşturulduğunu belirten Kaymakam Çalık, şunları söyledi: "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlarımız, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiş olup, ihtiyaç olması durumunda özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlanacaktır" dedi.


Erdek'te Korona virüs konusunda tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Kaymakam Ekrem Çalık, şöyle konuştu:


"Bilindiği gibi Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen, hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup, Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalalım. Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceğinize yürekten inanıyoruz. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizi tercih edin. Evde aile var. Evde sevgi var. Evde huzur var. Evde güven var. Evde sağlık var" ifadesini kullandı.


Kaymakam Çalık'ın başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı H. İbrahim İlanku, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Ekiz, İlçe Müftüsü Adem Eser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Vekili Sabri Keçici, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erbil Camgöz ve Yazı İşleri Müdür Vekili Tuba Günay katıldılar. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Erdek, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Doç. Dr. Şener: Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek'te 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]