Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi

29.03.2022 12:09
Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde bulunan bir restoranda yangın çıktı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Restoranın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı olmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi Düzler Bölgesi'nde yer alan İ. Ş. isimli müstecire ait Restoranda sabah saatlerinde yangın çıktı. Restorandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların 112 acil servise ihbarda bulunmasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma ve Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri olay yerine kısa sürede intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiyeciler söndürme çalışmalarını yürütürken, yangın mahallinde Erdek Belediyesi'ne ait bir su tankeri de takviye amaçlı hazır bulundu. Çıkan yangında restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri Erdek-Bandırma karayolunda araç ulaşımını kontrollü olarak gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi
Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi

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Balıkesir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te yanan restoran kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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