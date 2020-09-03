Erdek'te yolcu otobüsüyle çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takside sıkışarak yaralanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Hasan E, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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