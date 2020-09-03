Erdek'te yolcu otobüsüyle çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hasan E. idaresindeki 10 T 7192 plakalı taksi, Erdek- Bandırma kara yolunun 14 kilometresindeki Çeltikçi Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 YS 035 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüsle çarpıştı.
Takside sıkışarak yaralanan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Hasan E, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:25 - Kaynak: AA
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