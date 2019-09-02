Son Dakika Haberleri: Erdek'teki orman yangını söndürüldü
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Erdek'teki orman yangını söndürüldü

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek'teki orman yangını söndürüldü, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek'te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına yöre halkı da destek verdi. Yangın, rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı.

(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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