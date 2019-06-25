Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi
1 saat önce
GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa-Marmara seferlerine başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa- Marmara
seferlerine başlıyor.
Erdek-Avşa-Marmara deniz hattı RO-RO seferlerini sürdüren GESTAŞ, Conk Bayırı isimli 290 yolcu kapasiteli deniz otobüsünü Erdek-Avşa-Marmara deniz hattına koydu. Erdek'ten sabah saat 09.30 hareket edecek olan mini deniz otobüsü, yaklaşık 30 dakikada Avşa Adası'na ulaşacak. Mini deniz otobüsünün Avşa ve Marmara'dan Erdek'e dönüş sefer saatlerinin belirlenmesi için çalışmaların halen devam ettiği, yolcu bilet ücretlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. - BALIKESİR
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi
Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?
Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak