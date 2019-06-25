Son Dakika Haberleri: Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi
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Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi

1 saat önce

GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa-Marmara seferlerine başlıyor.

Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi, System.String[]
GESTAŞ şirketi deniz otobüsü ile Erdek-Avşa- Marmara seferlerine başlıyor.

Erdek-Avşa-Marmara deniz hattı RO-RO seferlerini sürdüren GESTAŞ, Conk Bayırı isimli 290 yolcu kapasiteli deniz otobüsünü Erdek-Avşa-Marmara deniz hattına koydu. Erdek'ten sabah saat 09.30 hareket edecek olan mini deniz otobüsü, yaklaşık 30 dakikada Avşa Adası'na ulaşacak. Mini deniz otobüsünün Avşa ve Marmara'dan Erdek'e dönüş sefer saatlerinin belirlenmesi için çalışmaların halen devam ettiği, yolcu bilet ücretlerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
Conkbayırı, Marmara, Avşa, Erdek, Güncel
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