Erdek'ten Hakkariye Yardım Koli

Erdek Halitpaşa İlkokulu'nda, öğrenciler "Yardımlaşmayı Seviyorum" isimli proje başarıyla tamamlandı.

Erdek Halitpaşa İlkokulu'nda, öğrenciler "Yardımlaşmayı Seviyorum" isimli proje başarıyla tamamlandı. Öğrenciler aralarında topladıkları yardım kolilerini Hakkari'ye gönderdiler.



BENGİ Projesi kapsamında, Halitpaşa İlkokulu'nda öğrenciler "Yardımlaşmayı Seviyorum" projesi gerçekleştirdi. Okul öğrencilerine yardımlaşma değeriyle ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla uygulanan proje kapsamında öğrenciler tanımadıkları yaşıtlarına ulaştırılmak üzere öğretmenleriyle birlikte giyim ve ayakkabı malzemelerinden oluşan hediyelik çok sayıda koli hazırladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan koliler Halitpaşa İlkokul Müdürlüğü öncülüğünde kargo ile Hakkari Şemdinli Boğazköy İlkokulu'na gönderildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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