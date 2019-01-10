Erdek'ten Uludere'ye Giyim Yardımı
1 saat önce
Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şırnak-Uludere'deki öğrencilere giyim yardımı yaptı.
Erdek
Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şırnak- Uludere
'deki öğrencilere giyim yardımı yaptı.
Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Kars Sarıkamış
Şehitleri anısına başlattıkları proje ile Şırnak Uludere ilçesinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenci arkadaşlarına yardım etmek amacıyla giyim kampanyası başlattı. Kısa sürede toplanan yardımlar kolilere doldurulup, Uludere'de ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere PTT
kargoya teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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