Son Dakika Haberleri: Erdek'ten Uludere'ye Giyim Yardımı

Erdek'ten Uludere'ye Giyim Yardımı

1 saat önce

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şırnak-Uludere'deki öğrencilere giyim yardımı yaptı.

Erdek'ten Uludere'ye Giyim Yardımı, System.String[]
Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şırnak- Uludere'deki öğrencilere giyim yardımı yaptı.

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Kars Sarıkamış Şehitleri anısına başlattıkları proje ile Şırnak Uludere ilçesinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenci arkadaşlarına yardım etmek amacıyla giyim kampanyası başlattı. Kısa sürede toplanan yardımlar kolilere doldurulup, Uludere'de ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere PTT kargoya teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Yaşam
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