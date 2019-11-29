Erdek Yat Limanı iskelesi giriş-çıkışa kapatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Erdek Belediyesine devredilen, Kılçık İskele olarak tanımlanan Yat Limanı İskelesi'ne giriş ve çıkışlar, daha güvenlikli hale getirilebilmesi amacıyla demir kapı ile kapatıldı.



Yaz aylarında lüks yatların yanaştığı iskele, demir parmaklı kapı ile kapatılmasının ardından, kapı girişine elektronik kartlı sistem kurulacağı ve iskeleye girişin kart sistemi ile yapılacağı bildirildi.



Diğer yandan, Erdek Belediye Meclisi, balıkçı ve özel teknelerin iskele ücret tarifesini belirledi.



2020 yılında uygulanacak yeni tarifeye göre; 0-5,99 metre arasında uzunluğu bulunan deniz araçları günlük 25, haftalık 125, aylık 375 ve yıllık bin 200 lira ödeyecek. 6-8,99 metre arasındaki araçlardan günlük 50, haftalık 250, aylık 750 ve yıllık bin 500 lira alınacak. 9-11, 99 metre arasında uzunluğa sahip araçlar günlük 75, haftalık 375, aylık bin 125 ve yıllık 2 bin 400 lira ödeyecek. 12-14,99 metre arasında uzunluğu bulunan araçlar günlük 100, haftalık 500, aylık bin 500, yıllık 4 bin 370 liralık ödeme yapacak. 15-18,99 metre arasındaki araçlardan günlük 150, haftalık 750, aylık 2 bin 250, yıllık 4 bin 930 lira alınacak. 19-22,99 metre arasındaki deniz araçlarından günlük 200, haftalık bin, aylık 3 bin, yıllık 7 bin 110 lira alınacak. 23-27,99 metre arasında bulunan araçlar günlük 250, haftalık bin 250, aylık 3 bin 750, yıllık 8 bin 200 lira ödemek zorunda. 28-32,99 metre arasındaki araçlar günlük 300, haftalık bin 500, aylık 4 bin 500, yıllık 12 bin 250 lira ödeyecek. 33-38,99 metre arasında uzunluğa sahip araçlardan günlük 350, haftalık bin 750, aylık 5 bin 250, yıllık 12 bin 975 lira alınacak. 39-44,99 metre arasında uzunluğu bulunan araçların günlük 400, haftalık 2 bin, aylık 6 bin, yıllık 15 bin 360 lira vermeleri gerekiyor. 45 metre ve üstündeki araçlar günlük 500, haftalık 2 bin 500, aylık 7 bin 500, yıllık 21 bin 900 liralık ödeme yapacak. 50 metre ve üzeri araçlar günlük 250, haftalık bin 250, aylık 4 bin, yıllık 38 bin lira ödemek zorunda. Akaryakıt ikmal gemisi, kum gemisi vb. deniz araçlarından ise ton bazında yük kapasitesine göre ücret alınacak. Buna göre, 60-100 tonluk araçların günlük 400, haftalık 2 bin, aylık 6 bin 400, yıllık 61 bin 750 lira ödeyecekleri açıklandı. - BALIKESİR