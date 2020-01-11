Erdek Zeytin Kooperatifi Genel kurulunda gerginlik - Son Dakika

Marmarabirlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin 2018/2019 yılı olağan mali genel kurulu gergin bir ortamda geçti. Abdullah Şenol'un başkanlığında, 2018/2019 iş yılında görev yapan yönetim kurulu ibra edilmedi.



Erdek Zeytin Kooperatifi Genel kurulu için Divan Başkanlığı için yapılan oylamada 287 oy alan Hüseyin Sarı divan başkanı oldu. Nimet Kalafat ve Abdullah Şener yazman olarak görev yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündemin görüşülmesine geçildi. 2018/2019 iş yılına ilişkin faaliyet raporu ile gelir tabloları okundu.



Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca 2018/2019 iş yılı faaliyet ile bilanço ve gelir tabloları hakkında düzenlenen inceleme raporu okunarak müzakere edilip oylamaya sunuldu. Raporlar kabul edilmedi. Oylamanın ardından genel kurulda kısa süreli tartışma yaşandı. Kooperatif Başkanı Abdullah Şenol veremeyecek hiç bir hesaplarının olmadığını belirterek "Şuan konuşan Divan Başkanı Hüseyin Sarı 2015 yılında kooperatif başkanlığı yapmıştı. Bende o dönemde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştüm. Ancak Sarı, Bakanlık tarafından görevden alındı. Üçüncü yıl benim başkanlığımda kooperatifimiz 2 milyon 367 TL kara geçmiştir. Diğer yıl ise 1 milyon 951 TL'dir. Bakın, Genel Kurulu amacının dışına çıkardınız burası siyaset meydanı değil. Bu yıl ki zararımız birliğe ödenen yüzde 20 oranında faizden kaynaklanıyor. Kooperatifimizin faiz öncesi karı 397 bin TL'dir. Ben ve ekibimin veremeyeceği hiç bir hesap yoktur" diye konuştu. Ardından Abdullah Şenol'un başkanlığında, 2018/2019 iş yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerce ibra edilmedi.



Zeytin ağaçlarının sulanması ve diğer tarım ürünlerinin üretilmesi, ağaç başına verimin ve kalitenin artırılmasına yönelik Yukarı Yapıcı Göleti, Çeltikçi 1 Göleti ve Kapıdağ'da yerel su kaynaklarının verimli şekilde kullanımı için "Erdek Zeytin Üreticileri Birliği" kurulması ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.



Kooperatifin 2019-2024 yılı çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik, kooperatifin 2019-2020 iş yılı faaliyet dönemi çalışma programı ve bütçesinin görüşüldü ve kabul edildi.



Kooperatif üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantısının birleştirilerek yapılması hakkındaki tebliğin 4/2 maddesi uyarınca 3 yıllık Birleşik Genel Kurul yapılması reddedildi.



Kooperatifin 2020/2021 ve 2021/2022 iş yılı bütçeleri ve çalışma programları kabul edildi.



Marmarabirlik tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edilirken, yönetim kurulu kararıyla ortaklıktan çıkarılan Recep Lafçı'nın kooperatife olan borçlarını 2020 yılı sonuna kadar ödemesi şartı ile ortak olarak kalması karar altına alındı.



Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal hakları da görüşüldü. Genel kurul, kooperatifin zarar etmesi nedeniyle huzur haklarının ödenmemesi, ancak harcırahların ödenmesi kararı aldı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda dilek ve temennileri maddesinde söz alan ortaklar konuşmalarını yaparak mali genel kurul sona erdi. - BALIKESİR