Son Dakika Haberleri: Erdekli Atletler Olimpiyat Kampına Katıldı

Erdekli Atletler Olimpiyat Kampına Katıldı

1 saat önce

Erdek'ten 2 sporcunun, katılma hakkı elde ettiği 2024 olimpik eğitim kampı İstanbul'da devam ediyor.

Erdekli Atletler Olimpiyat Kampına Katıldı, System.String[]
Erdek'ten 2 sporcunun, katılma hakkı elde ettiği 2024 olimpik eğitim kampı İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve 2024 Olimpiyat oyunları aday kadroda yer alması muhtemel sporcular Olimpik Hazırlık ve Eğitim Kampı İstanbul'da başarıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan U14 ve U16 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonalarında önemli derecelere göre sporcu ve antrenörlerin davet edildiği kampa; Balıkesir bölgesinden sadece Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Aleyna Karaca ve Tuğçe Soyuak katılıyor.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan ile birlikte kampa davet edilen Aleyna Karaca yüksek atlama dalında, Tuğçe Soyuak ise sprint dalında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kampta sporculara; sporcu beslenmesi, sporcu psikolojisi, etkili iletişim ve doğru dinlenme gibi konular üzerinde uzman kişiler tarafından eğitimler verilirken, Türkiye Atletizm Federasyonu'na bağlı diyetisyenlerinde hazır bulunduğu kampta, özellikle sporcu beslenmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Türkiye, İstanbul, Erdek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin 'Bor'undan Türkiye'nin Temizlik Ürünü; Boron 17 Yaşındaki Kız Çocuğu, Kardeşini Kurtarmak İçin Kendini Feda Etti

Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 17:30:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdekli Atletler Olimpiyat Kampına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]