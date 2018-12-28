Erdekli Muhtarlar Derneklerini Fesih Etme Kararı Aldı
1 saat önce
Erdek'te görev yapan muhtarlar, Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesini fesih etme kararı aldı.
Erdek
'te görev yapan muhtarlar, Türkiye
Muhtarlar Derneği Erdek Şubesini fesih etme kararı aldı. Muhtarlar yeni bir dernek durmak için çalışmalara başlanması kararı aldılar.
Derneğin genel kurul toplantısı Erdek Belediye Meclis salonunda yapıldı. Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör'ün divan başkanlığında gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan dernek başkanı ve Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, "Türkiye Muhtarlar Derneği'ne bağlı bir şube olarak aktif ve dinamik bir çalışma yapma olanağı bulamadıklarını vurgulayarak, şubeyi feshedip, bağımsız ve yeni bir dernek kurmalarının daha faydalı olacağını" ifade etti.
Oylamada Türkiye Muhtarlar Derneği'ne bağlı Erdek şubesinin feshedilmesi, genel kurula katılan 27 muhtarın oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda, bağımsız yeni bir Erdek Muhtarlar Derneğinin kurulması için girişimlerin hemen başlatılması kararı alındı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:33 Kaynak: İHA
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