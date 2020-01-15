Erdekli öğrencilerden "Yiyecek Ürünleri" sunum sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdekli öğrencilerden 'Yiyecek Ürünleri' sunum sergisi - Son Dakika

Erdekli öğrencilerden "Yiyecek Ürünleri" sunum sergisi

6 saat önce

Kapıdağ MTA Lisesi öğrencilerince, BENGİ Projesi kapsamında "Yiyecek Ürünleri" sergisi açıldı.

Erdekli öğrencilerden

Kapıdağ MTA Lisesi öğrencilerince, BENGİ Projesi kapsamında "Yiyecek Ürünleri" sergisi açıldı.


Kapıdağ MTA Lisesi'nin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından yiyecek ürünlerinin yer aldığı sergiye katılan konuklar, serginin gerçekleşmesini sağlayan öğrencilerden eğitim gördükleri alanda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Sergi sonunda, konuklar öğrencilerle birlikte okuma saati etkinliğine katıldı. - BALIKESİR

Erbil, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula 1 buçuk ton tatlı dağıttı
25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü - Son Dakika
18:52 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Son Dakika
18:52 Lübnan'daki protestolarda 59 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:51 FLAŞ - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:54:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdekli öğrencilerden "Yiyecek Ürünleri" sunum sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]