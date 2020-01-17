Erdekli öğrencilerin karne sevinci - Son Dakika
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Erdekli öğrencilerin karne sevinci

6 saat önce

Erdek'te bulunan okullarda bulunan öğrenciler bugün karne heyecanı yaşadı.

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Erdek'te bulunan okullarda bulunan öğrenciler bugün karne heyecanı yaşadı. Merkez ve kırsalda bulunan 19 okulda öğrenim gören 3 bin 254 öğrenci bugün karnelerini aldı. Yoğun ve yorucu geçen 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ardından düzenlenen törenle karnelerini alan öğrencilerimiz yarı yıl tatiline girdi. Kaymakam Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz okullarda karne dağıtımına katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştılar.


Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu, Atatürk İlkokulu, İstiklal İlkokulu ve Halitpaşa İlkokulu'nda karne dağıtım törenlerine katılan Kaymakam Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil öğrencilere karnelerini bizzat ellerinle vererek, karne heyecanlarına ortak oldular. Kaymakam Çalık, öğrencilere tatilde ders çalışmamalarını, anne ve babaları ile birlikte bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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