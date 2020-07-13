Erdekli Pansiyon işletmecileri turizmden umutlu - Son Dakika

Erdekli Pansiyon işletmecileri turizmden umutlu

Güney Marmara Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi Kapıdağ Yarımadasında faaliyet gösteren otel-motel ve pansiyon işletmecileri her şeye rağmen 2020 yılı turizm sezonuna mekanlarını hazırladılar.

Güney Marmara Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi Kapıdağ Yarımadasında faaliyet gösteren otel-motel ve pansiyon işletmecileri her şeye rağmen 2020 yılı turizm sezonuna mekanlarını hazırladılar.

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Kapıdağ Yarımadasının Amiral Gemisi Erdek, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanırken, Erdek'e bağlı Narlı Mahallesi'ndeki turistik tesis işletmecileri de umut dolu açıklamalar yaptı. Narlı Mahallesinde uzun yıllar pansiyon işletmeciliği yaparak hizmet veren yılların esnaflarından Enver Akgün, korona virüs salgının ardından yeni sezona ait umutlarını asla kaybetmediklerini söyledi.


Turizmcinin umudunu kaybetmesi halinde her şeyin biteceğini savunan Enver Akgün, "Umudumuzu en başa koyup hazırlıklarımızı da aynı hevesle yaparak misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun iyi olacağını düşünüyorum." dedi. Erdek'e bağlı Narlı Mahallemizin İstanbul'a yakınlığının yanı sıra Kapıdağ'ın coğrafi konumu ile nem oranı düşüklüğünün bölgemiz için artı değer taşıdığına dikkat çeken Akgün, "Bu yıl genelleme yapacak olursak, ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacaktır. Hazırlıklarımızı tamamladık konuklarımızı bekliyoruz" dedi.


Korona virüsün bir anda ortadan kalkacak bir durumunun olmadığını işaret eden Akgün, "Ama bu virüse rağmen hayat bir yandan da devam edecek. Bu yüzden de biz turizmciler olarak eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Bu konuda sosyal mesafe kuralı çok önemli Bizim 0şöyle bir artımız var. Türkiye'de bu salgın Mart ayında başladı. Yani ülkemizdeki vatandaşlarımız bir bakıma iki aylık bir oryantasyon dönemi geçirmiş oldu. Bu yüzden de vatandaşlarımızın sosyal izolasyonun ne olduğunu öğrenmiş olması, salgın nedeniyle nerede ve ne şekilde davranması gerektiğini öğrenmesi bizlerin işini biraz olsun kolaylaştırmış olacak. Bunun dışında tesis içerisinde sosyal izolasyon ve korona virüse karşı alınacak önlemleri sağlayabilmek de bizim görevimizdir. İzolasyon sağlandığı ve misafirlerimiz de buna uyduğu sürece bu anlamda güzel bir sınav vereceğimize inanıyorum" şeklinde ifade etti. - BALIKESİR

Marmara Bölgesi, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdekli Pansiyon işletmecileri turizmden umutlu - Son Dakika Ekonomi
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