Erdekli sporcu Derya Sayaraman 2. oldu

Ankara'da yapılan Türkiye U18 Atletizm Ligi ilk kademe müsabakalarında Derya Sayaraman yüksek atlama dalında 2. oldu.

Türkiye atletizm takviminde U18 yaş grubunda kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyon olan Spor Toto U18 Atletizm Ligi'nde ilk kademe müsabakaları 10-11 Temmuz günlerinde Ankara'da yapıldı.

Bu yarışmalara Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüp, Fenerbahçe adına yarışan Derya Sayaraman da katıldı. Yarışmaya Atletizm Milli Takım Antrenörü, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda da Fenerbahçe Spor Kulübü antrenörü olan Niyazi Gülhan ile birlikte katılan Derya kendinden 3 yaş büyük sporcularla yarışıp 2. oldu.

Gülhan, "Erdek'te yıllarca çalışıp Fenerbahçe'ye transfer olan sporcumuz Derya bu yarışmada müthiş bir derece yaptı. 2007 doğumlu sporcu Derya, 2004 doğumlularla yarışıp bu yıl yaş grubuna ait en iyi dereceyi yaptı. Biraz atletizme ilgisi olan bilir ki, 2007 doğumlu bir kız sporcu Yüksek Atlama derecesini 1.67 yaptıysa kesinlikle gelecek vaat ediyor demektir. Biz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Erdekli çocuklarla bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımızı gelecekte iyi yerlerde görmek en büyük hedefimizdir" dedi. - BALIKESİR