Üye Girişi
Erdekli zeytinciler sulama istiyor - Son Dakika

Erdekli zeytinciler sulama istiyor

17.07.2021 12:17
Erdekli zeytinciler sulama istiyor, System.String[]

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, "Kapıdağ'daki zeytin üretiminin ve kalitesinin artması için mutlaka sulama gerekir" dedi.

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, "Kapıdağ'daki zeytin üretiminin ve kalitesinin artması için mutlaka sulama gerekir" dedi.

4 bin 677 ortağı bulunan kooperatifin başkanı Şenol, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapıdağ'da 1 milyon 100 bin zeytin ağacı var. Ancak bunların yüzde 25'i, yani ortalama 375-400 bini düzenli sulanabiliyor. Oysa 1 milyon 100 bin zeytin ağacının, yılda en az iki kez sulanabilmesi gerekir ki rekolte ve kalite artabilir. Bu gerçekleşmeyince Erdek ve Kapıdağ zeytininin rekoltesi ve kalitesini yüzde 70 hava koşulları belirliyor. Bölgemizde zeytin üreticisi, haziran ayında zeytin çiçeğini görünce umutlanıyor. Temmuz, ağustos aylarında zeytinin rekoltesini ve kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklarla mücadeleye başlıyor. Sonra yağış bekliyor. Eğer kasım ayına kadar yağış olmazsa ürününden umudunu kesmeye başlıyor. Zeytininin yarısını kooperatife, yarısını ise yağhanelere vermek zorunda kalıyor."

Kontrollü tarımın önemine dikkati çeken Şenol, "Kontrollü tarımın tam karşılığı, sulu tarım demektir" diye konuştu.

Marmarabirlik'e bağlı kooperatifler arasında sulu tarımın en çok gerçekleştiren yerin İznik olduğuna işaret eden Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizde sulu tarımın en iyi yapıldığı yer Ballıpınar'dır. Buna bağlı şekilde burada önce erik, kiraz gibi meyveler yetişir. Ardından mor soğan gelir. Soğanın hasadı, örülmesi ve pazarlaması yapılır. Daha sonra fasulyenin eylül, ekimde hasatları yapılır. Ardından da zeytin hasadına geçilir. İşte sulu tarımın önemi."

Geçtiğimiz günlerde kooperatiflerinin olağan mali genel kurulunun yapıldığını vurgulayarak, normal şartlarda seçimli olağan genel kurulun ise 2023 yılında gerçekleşeceğini belirten Şenol, şunları aktardı:

"Demokrasilerde, her kurum ve kuruluş için geçerli olan bir şey vardır. İsteyen herkes yönetimlere aday olabilir. Bu durum bizim kooperatifimiz için de geçerlidir. Hatta yönetime birkaç aday liste de çıkabilir. Bu doğaldır. Seçim bittikten sonra yönetimlerin, rahatça hizmet verebilmesi için yeni bir seçime kadar rahat bırakılmaları gerekir. Seçilen yönetim başarılı olursa ortaklar, onu yeniden seçer, başarılı olamazlarsa seçilmezler. Ancak Erdek'teki seçimlerde nedense bu olmuyor. Seçim bitiyor, seçilen yönetim bir türlü rahat bırakılmıyor. Bu da kooperatifimize zarar veriyor" - BALIKESİR

Erdekli zeytinciler sulama istiyor

Marmarabirlik, Zeytin, Tarım, Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdekli zeytinciler sulama istiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti 12:12 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! 11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu 09:28 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş 08:49 Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
12:19 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu
12:11 Tekme tokatlar havada uçuştu, vatandaşlar güçlükle ayırdı! Görülmedik kız kavgasını kameralar kaydetti
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:44 Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi
11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda!
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Sedat Peker'den Sedat Peker'den "Lokasyon at ben gelirim" çağrısında bulunan Nihal Olçok'a yanıt: Şeref duyarım         
12:14
Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den Büyükşen cinayetin sırları çözüldü! Osman Büyükşen'den "Kardeşlerim masumdur" paylaşımı geldi         
11:45
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu 42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu         
22:10
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya tencere verdi         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 12:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdekli zeytinciler sulama istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement