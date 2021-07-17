Erdekli zeytinciler sulama istiyor

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, "Kapıdağ'daki zeytin üretiminin ve kalitesinin artması için mutlaka sulama gerekir" dedi.

4 bin 677 ortağı bulunan kooperatifin başkanı Şenol, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapıdağ'da 1 milyon 100 bin zeytin ağacı var. Ancak bunların yüzde 25'i, yani ortalama 375-400 bini düzenli sulanabiliyor. Oysa 1 milyon 100 bin zeytin ağacının, yılda en az iki kez sulanabilmesi gerekir ki rekolte ve kalite artabilir. Bu gerçekleşmeyince Erdek ve Kapıdağ zeytininin rekoltesi ve kalitesini yüzde 70 hava koşulları belirliyor. Bölgemizde zeytin üreticisi, haziran ayında zeytin çiçeğini görünce umutlanıyor. Temmuz, ağustos aylarında zeytinin rekoltesini ve kalitesini olumsuz etkileyen hastalıklarla mücadeleye başlıyor. Sonra yağış bekliyor. Eğer kasım ayına kadar yağış olmazsa ürününden umudunu kesmeye başlıyor. Zeytininin yarısını kooperatife, yarısını ise yağhanelere vermek zorunda kalıyor."

Kontrollü tarımın önemine dikkati çeken Şenol, "Kontrollü tarımın tam karşılığı, sulu tarım demektir" diye konuştu.

Marmarabirlik'e bağlı kooperatifler arasında sulu tarımın en çok gerçekleştiren yerin İznik olduğuna işaret eden Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgemizde sulu tarımın en iyi yapıldığı yer Ballıpınar'dır. Buna bağlı şekilde burada önce erik, kiraz gibi meyveler yetişir. Ardından mor soğan gelir. Soğanın hasadı, örülmesi ve pazarlaması yapılır. Daha sonra fasulyenin eylül, ekimde hasatları yapılır. Ardından da zeytin hasadına geçilir. İşte sulu tarımın önemi."

Geçtiğimiz günlerde kooperatiflerinin olağan mali genel kurulunun yapıldığını vurgulayarak, normal şartlarda seçimli olağan genel kurulun ise 2023 yılında gerçekleşeceğini belirten Şenol, şunları aktardı:

"Demokrasilerde, her kurum ve kuruluş için geçerli olan bir şey vardır. İsteyen herkes yönetimlere aday olabilir. Bu durum bizim kooperatifimiz için de geçerlidir. Hatta yönetime birkaç aday liste de çıkabilir. Bu doğaldır. Seçim bittikten sonra yönetimlerin, rahatça hizmet verebilmesi için yeni bir seçime kadar rahat bırakılmaları gerekir. Seçilen yönetim başarılı olursa ortaklar, onu yeniden seçer, başarılı olamazlarsa seçilmezler. Ancak Erdek'teki seçimlerde nedense bu olmuyor. Seçim bitiyor, seçilen yönetim bir türlü rahat bırakılmıyor. Bu da kooperatifimize zarar veriyor" - BALIKESİR