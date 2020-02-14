Erdekspor'lu futbolculara moral yemeği - Son Dakika
Son Dakika Spor Erdekspor'lu futbolculara moral yemeği - Son Dakika Spor

Erdekspor'lu futbolculara moral yemeği

6 saat önce

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubununda şampiyonluk mücadelesi içinde bulunan Erdeksporlu futbolculara bir özel lokanta tarafından moral yemeği verildi.

Erdekspor'lu futbolculara moral yemeği, System.String[]

Balıkesir Süper Amatör Lig B Grubununda şampiyonluk mücadelesi içinde bulunan Erdeksporlu futbolculara bir özel lokanta tarafından moral yemeği verildi.


Yemekte konuşan Erdekspor Kulüp Başkanı Hüseyin Sarı, kırmızı-beyazlı futbolculara hitap ederek, "Bugüne kadar mütevazı bir kadroyla ve kısıtlı ekonomik kaynaklarla geldiğiniz nokta çok başarılıdır. Sizlerden, son 4 maçınızda da başarılı olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenizi bekliyorum" dedi. Sarı, Erdekspor'un eski yöneticilerinden olup geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Emin Can'ı bir kez daha rahmetle anarken, "Şampiyon olun ve bunu Emin Can'a armağan edin" diye konuştu. Erdekspor antrenörü Erol Yaver ve takım kaptanı Ercan Batı'da kendilerine desteği için Başkan Hüseyin Sarı'ya teşekkür ettiler. 37 yaşındaki kaptan Emin, 'Bu sezon şampiyon olduktan sonra futbolu bırakacağım' dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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