Erdelli-Büknüş Güzergahında Asfalt Çalışması - Son Dakika

Yol çalışmasını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, mevcut güzergâhı yaklaşık 8 mahallenin kullandığını ifade ederek, çalışmanın önemine değindi.

Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da, Erdelli-Büknüş güzergâhında mahalleler arası ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu. Çalışmanın mahalleler için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz il genelinde özveriyle çalışıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Erdelli-Büknüş güzergâhında mahalleler arası ulaşımı sağlayan yolda asfalt çalışmamızı tamamladık. Yaklaşık 8 mahalle arası bağlantıyı sağlayan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" dedi.