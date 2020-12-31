Erdem: "2021 umut yılı olsun" - Son Dakika

Bütün Nilüferliler'in yeni yılını kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yeni yılda özlediğimiz ne varsa sağlıkla kavuşabilmeyi, yeniden kucaklaşabilmeyi, sanatı, doğayı, sevgiyi ve kendimizi yeniden keşfedebilmeyi diliyorum. 2021 hepimiz için umut olsun, sağlık olsun, güzel bir yıl olsun" dedi.

2020 yılının zorlu geçtiğini belirten Başkan Turgay Erdem, yeni yıl için iyi dileklerini paylaştı. 2021 yılının "Umut ve sağlık yılı" olmasını dileyen Başkan Turgay Erdem, "Hasta vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasını, salgının bir an önce bertaraf edilmesini ve toplumsal olarak bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya kalmamayı umuyorum" dedi. 2020 yılının dayanışmanın ve paylaşmanın önemini hatırlatan bir yıl olduğunu belirten Başkan Erdem, "Pandemi ile birlikte yaşamaya çalışırken, dünya düzenini ve alışkınlıklarımızı tekrar tekrar sorguladık. Sağlığımız diğer bütün önceliklerimizden daha önemli hale geldi. Gökyüzünün, sokakların, sevdiklerimizle bir arada olmanın ve en önemlisi de sağlıkla nefes alabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bir kelebeğin kanat çırpmasının gücü ile küçük başlangıçların önemini artık daha iyi anlıyoruz ve bir arada olmadan da 'bir olmanın' mümkün olabildiğini bilerek giriyoruz yeni yıla. Yeni yılda özlediğimiz ne varsa sağlıkla kavuşabilmeyi diliyorum" şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yeniden kucaklaşabilmeyi, uzun yolculuklara çıkabilmeyi; sanatı, doğayı, sevgiyi ve kendimizi yeniden keşfedebilmeyi diliyorum. 2021 hepimiz için umut olsun, sağlık olsun, güzel bir yıl olsun. Herkese iyi yıllar dilerim" diyerek bütün Nilüferliler'in yeni yılını kutladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye binasını ve Cumhuriyet Meydanı'nı süsleme ve ışıklarla donatan Nilüfer Belediyesi, belediye çalışanları arasında çekiliş yaparak sürpriz armağanlar dağıttı. Erdem'in şanslı kişilerin isimlerini kurayla belirlediği çekilişte, cep telefonlarından televizyonlara, ev aletlerinden hediye çeklerine kadar birçok ürün verildi. Nilüfer Bando ekibi de, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin koridorlarını gezerek, müzikleriyle çalışanları ve belediyedeki vatandaşları şenlendirdi. - BURSA