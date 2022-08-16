Çocuklar Duymasın, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ali Ayşe'yi Seviyor ve Seksenler gibi yapımlarda görev alan Erdem Baş kimdir? Erdem Baş kaç yaşında, nereli? Erdem Baş hayatı ve biyografisi nedir? Erdem Baş hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

ERDEM BAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1978

44 yaşında

Ordu

Erdem Baş, 1978 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul ile lise öğrenimini Ordu ve Trabzon'da tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz isimli dizide canlandırdığı Mc Erdem karakteriyle tanındı. Aralıksız beş sene bu dizide rol aldı. Daha sonra birkaç televizyon dizisinde rol aldıktan sonra 2002 yılında başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisinde Hasan karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Organize İşler, Papatyam, Kutsal Damacana: Dracoola, Memlekette Demokrasi Var, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ali Ayşe'yi Seviyor ve Seksenler gibi yapımlarda görev aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarında oynadı.

2022 yılında Amerika'ya yerleştiğini açıkladı.