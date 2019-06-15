Son Dakika Haberleri: Erdem Çenesiz, güven tazeledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Erdem Çenesiz, güven tazeledi

7 dakika önce

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Erdem Çenesiz, güven tazeledi, System.String[]
Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz'e emanet edildi. 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını çoğunluğun oyu ile aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:18 
başkanlık, seramik, türkiye, erdem çenesiz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanlığından, Moody's'in kredi notu kararına tepki Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı Alman otomotiv devinin yeni fabrikası için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdem Çenesiz, güven tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]