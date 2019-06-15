Erdem Çenesiz, güven tazeledi
7 dakika önce
Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:18
Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık ikinci kez Erdem Çenesiz
'e emanet edildi. 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını çoğunluğun oyu ile aldı.
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