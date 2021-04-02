Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sebebiyle sık sık bir araya gelemediği vatandaşlarla buluşmaları çevrimiçi olarak yapıyor.

Başkan Erdem, Nilüfer Kent Konseyi'nin üçüncüsünü düzenlediği "Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları"nda bu defa Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra başkan yardımcılarının da katıldığı "Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları"nda, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez ve Mahalle Komitesi üyeleri de yer aldı.

Vatandaşlarla, çevrimiçi de olsa buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Erdem, öncelikle pandemi konusunda herkesten dikkatli olmalarını istedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nin Nilüfer'in en gözde mahallerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, "Eksikliklerimiz vardır elbette. Bizim de amacımız bunları birlikte planlamak, dayanışma ile yapabileceğimiz her türlü projenin takipçisi olmak. Yüz yüze olamasak da, mahallede yapacaklarımızı, önerilerinizi sizden dinlemek bizim için önemli. Karşılıklı iletişimle, katılımcılıkla en iyiyi yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanlığı görevinde iki yılı doldurduklarını, 1 Nisan itibariyle üçüncü yıla girdiklerini söyleyen Başkan Erdem, "Bu süreçte pandemi belki bizi yavaşlattı. Ama bu arada eksikliklerimizi gördük, var olan bazı işleri tamamlayarak devam etmeye çalışıyoruz. Artık bundan sonra mazeret üretecek zamanımız yok. Yeni projelerle önümüzdeki yılları da verimli geçirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Erdem buluşmada öncelikle mahallenin genel sorunlarına değindi. Cumhuriyet Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu mahallelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu konudaki yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm konusunda seçim öncesinden bu yana devam eden bir süreç var. Biz daha önceki dönemden bu yana kentsel dönüşümün yanlış yapıldığı konusunda hep mücadele ettik, ama itirazımıza rağmen düzenleme geçti ve uygulandı. Bize de sadece o alanlara ruhsat vermek kaldı. Şu anda 50'ye yakın parselde kentsel dönüşümle ilgili sorun var. Müteahhitler yapmamış yarım kalmış. Çok katlı bina yapılmasını hiç istemesek de biz, bütün kentsel dönüşüm mağdurlarına söz verdik ve sözümüzü de tutuyoruz. O kadar çok mağdur var ki, biz de bu mağdurların meselelerinin çözülmesini istiyoruz. Bu mağduriyetler bitsin, yenileri ile ilgili mücadeleyi devam ettirelim diyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdem, mahalle sakinlerine Cumhuriyet Mahallesi'ne yönelik projeleri de anlattı. Başkan Turgay Erdem, mahalleye Nilüfer'in üçüncü Olgun Gençlik Merkezi'ni kazandıracaklarını açıkladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyet Mahallesi'nde Olgun Gençlik Merkezi hayata geçirme planımız var. Orada bir binamız var ve burayı Olgun Gençlik Merkezi olarak Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunacağız. Bu mahallede meraklı ve ilgili çok vatandaşımız var. O alanın iyi kullanılacağını düşünüyorum" dedi. Başkan Erdem mahalle sakinlerinin yürüyüş yolu ve çevrede daha fazla oturma bankı yapılması gibi taleplerinin de değerlendirileceğini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her ayın ilk perşembe günü mahallelilerle buluşmaya devam edecek. - BURSA