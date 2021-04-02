Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika

Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi

02.04.2021 11:04
Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sebebiyle sık sık bir araya gelemediği vatandaşlarla buluşmaları çevrimiçi olarak yapıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sebebiyle sık sık bir araya gelemediği vatandaşlarla buluşmaları çevrimiçi olarak yapıyor.

Başkan Erdem, Nilüfer Kent Konseyi'nin üçüncüsünü düzenlediği "Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları"nda bu defa Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra başkan yardımcılarının da katıldığı "Turgay Başkan'la Mahalle Buluşmaları"nda, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dilek Tez ve Mahalle Komitesi üyeleri de yer aldı.

Vatandaşlarla, çevrimiçi de olsa buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Erdem, öncelikle pandemi konusunda herkesten dikkatli olmalarını istedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nin Nilüfer'in en gözde mahallerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, "Eksikliklerimiz vardır elbette. Bizim de amacımız bunları birlikte planlamak, dayanışma ile yapabileceğimiz her türlü projenin takipçisi olmak. Yüz yüze olamasak da, mahallede yapacaklarımızı, önerilerinizi sizden dinlemek bizim için önemli. Karşılıklı iletişimle, katılımcılıkla en iyiyi yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanlığı görevinde iki yılı doldurduklarını, 1 Nisan itibariyle üçüncü yıla girdiklerini söyleyen Başkan Erdem, "Bu süreçte pandemi belki bizi yavaşlattı. Ama bu arada eksikliklerimizi gördük, var olan bazı işleri tamamlayarak devam etmeye çalışıyoruz. Artık bundan sonra mazeret üretecek zamanımız yok. Yeni projelerle önümüzdeki yılları da verimli geçirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Erdem buluşmada öncelikle mahallenin genel sorunlarına değindi. Cumhuriyet Mahallesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu mahallelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu konudaki yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Kentsel dönüşüm konusunda seçim öncesinden bu yana devam eden bir süreç var. Biz daha önceki dönemden bu yana kentsel dönüşümün yanlış yapıldığı konusunda hep mücadele ettik, ama itirazımıza rağmen düzenleme geçti ve uygulandı. Bize de sadece o alanlara ruhsat vermek kaldı. Şu anda 50'ye yakın parselde kentsel dönüşümle ilgili sorun var. Müteahhitler yapmamış yarım kalmış. Çok katlı bina yapılmasını hiç istemesek de biz, bütün kentsel dönüşüm mağdurlarına söz verdik ve sözümüzü de tutuyoruz. O kadar çok mağdur var ki, biz de bu mağdurların meselelerinin çözülmesini istiyoruz. Bu mağduriyetler bitsin, yenileri ile ilgili mücadeleyi devam ettirelim diyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdem, mahalle sakinlerine Cumhuriyet Mahallesi'ne yönelik projeleri de anlattı. Başkan Turgay Erdem, mahalleye Nilüfer'in üçüncü Olgun Gençlik Merkezi'ni kazandıracaklarını açıkladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Cumhuriyet Mahallesi'nde Olgun Gençlik Merkezi hayata geçirme planımız var. Orada bir binamız var ve burayı Olgun Gençlik Merkezi olarak Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunacağız. Bu mahallede meraklı ve ilgili çok vatandaşımız var. O alanın iyi kullanılacağını düşünüyorum" dedi. Başkan Erdem mahalle sakinlerinin yürüyüş yolu ve çevrede daha fazla oturma bankı yapılması gibi taleplerinin de değerlendirileceğini belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her ayın ilk perşembe günü mahallelilerle buluşmaya devam edecek. - BURSA

Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi
Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi
Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi

Cumhuriyet Mahallesi, Kent Konseyi, geri dönüşüm, Turgay Erdem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu?         
11:00
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:49
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdem Cumhuriyet Mahallesi sakinlerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei