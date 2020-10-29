Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız" - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız"

29.10.2020 14:40

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız" Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ezilen bütün dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız"

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Ezilen bütün dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de etkinliklerle kutlanıyor. Nilüfer'de kutlamalar, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Alanda düzenlenen çelenk koyma töreni, salgın sebebiyle az katılımla ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Çelenk koyma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP ve İYİ Parti yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gaziler de katıldı.

Meydanda düzenlenen törende herkesin maske takması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarı yapıldı. Tören, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşmasına herkesin bayramını kutlayarak başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, uzun bir özgürlük mücadelesinin ardından bize Cumhuriyet'i armağan ettiğini belirtti. Erdem, "Cumhuriyet bir özgürlük destanıdır. Uğruna yüz binlerce insanın canını feda ettiği bir destan. Giyeceği, silahı, yiyeceği bile yokken. Onca yokluktan bir güneş gibi doğmanın adıdır Cumhuriyet" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ettiği günün üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen aynı heyecanın ve inancın dün gibi taptaze olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, o sebeple "Cumhuriyet Unutulmaz" dediklerini belirtti. Bu yıl salgın sebebiyle Nilüfer'de artık gelenekselleşen Cumhuriyet yürüyüşünün yapılamadığını söyleyen Başkan Erdem, ama en büyük bayramı kutlamaktan da vazgeçmediklerini vurguladı. Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyeti unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ifade ediyoruz. Çünkü, yüzyıllar geçse de bağımsızlık için çekilen acılar, o büyük fedakarlıklar unutulmaz. Bize en karanlık zamanlarda bile güzel günlere inanmayı öğretenler unutulmaz. 'Birgün Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen.' diye başlayan o vasiyet unutulmaz. Yükselen yeni nesile sunulan emanet unutulmaz. Elbette özgürlük için can verenler unutulmaz. Bizler Cumhuriyet'in 97. yılını kutlarken Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih boyunca vatan için can vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların davası hepimizin davasıdır. Ezilen tüm dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır."

Konuşmaların ardından Nilüfer Bando mini bir konser verirken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve protokol üyeleri Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda açılan "Kurtuluştan, Cumhuriyete" açık hava sergisini gezdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız

Mustafa Kemal Atatürk, Turgay Erdem, Cumhuriyet, Çelenk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: 'Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüfer Belediye Başkanı Erdem: "Cumhuriyeti unutmayacağız, unutturmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei