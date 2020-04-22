Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti - Son Dakika

Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti

6 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, koronavirüs salgını sürecinde görev başında olan ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, koronavirüs salgını sürecinde görev başında olan ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Büyük sorumluluk alarak çalışan ekipleri, mesafelerini korumaları konusunda uyaran Erdem, "Bu süreçte gösterdiğiniz yoğun çaba için teşekkür ederim" dedi.


Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmasıyla birlikte halkın sağlığını koruma ve ihtiyaçları karşılamak için bütün ekipleriyle seferber oldu. Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan ve Vefa Sosyal Destek Grubu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama ve temizlik ekipleriyle, sokak hayvanlarının aç kalmaması için aralıksız çalışan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışma alanlarında ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bilgi alarak bundan sonra yapılacak işler konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan, onları zorunlu durumlarda hastaneye götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu çalışma alanında ziyaret eden Başkan Erdem, sosyal mesafeyi koruyarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük özveri ile çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Erdem, "Bu zor süreçte çok önemli bir görev üstlendiniz. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çalışmanızı yaparken mesafeyi korumaya, kendinizi ve hizmet verdiğiniz kişileri korumaya özen göstermenizi istiyorum" dedi.


Başkan Erdem daha sonra Beşevler Zabıta Amirliği ile Demirci pazar yerinde çalışan Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Zabıta ekiplerinin de bu süreçte çok fazla sorumluluk yüklendiğinin farkında olduklarını söyleyen Erdem, "Gece gündüz halka hizmet için bu süreçte çalışıyorsunuz. Emeğiniz büyük. Sizin sayenizde bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum. Emeğiniz için, kendinizi riske atarak, ailelerinizi ihmal ederek çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum" diyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Başkan Erdem, yakındaki polis merkezine de giderek görev başındaki polislere kolaylıklar diledi.


Başkan Turgay Erdem, salgın sürecinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için haftanın her günü muhtelif noktalara mama ve su taşıyan, hasta ve yaralı hayvanların tedavisinde çalışan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ile müdürlük bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışma hakkında bilgi aldı. Erdem, sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, çalışan personele kolaylıklar diledi. - BURSA

Vefa Sosyal Destek Grubu, nilüfer belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdem'den görev başındaki çalışanlara moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]