Son Dakika Haberleri: Erdem'den Kadınlara İlk Yardım Eğitimine Destek

Erdem'den Kadınlara İlk Yardım Eğitimine Destek

1 saat önce

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, partisinin İl Kadın Kolları'nca yürütülen "Dokunmak" adlı proje kapsamında Çalı Mahallesi'nde yaşayan kadınlara verilen ilk yardım eğitimine katılarak destek verdi.

Erdem'den Kadınlara İlk Yardım Eğitimine Destek, System.String[]
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, partisinin İl Kadın Kolları'nca yürütülen "Dokunmak" adlı proje kapsamında Çalı Mahallesi'nde yaşayan kadınlara verilen ilk yardım eğitimine katılarak destek verdi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula ile Çalı Mahalle Muhtarı Mustafa Yunguş'un da hazır bulunduğu eğitimde kadınların meselelerini dinleyen Turgay Erdem, ilk yardımın hayat kurtarıcı önemine dikkati çekti. Erdem, kadınların bir araya gelmesinin ve örgütlenerek topluma yarar sağlayan projelere imza atmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdem,Nilüfer Belediyesi olarak kadınla ilgili projelere destek vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yeni dönemde de bu projelere yenilerini ekleyerek destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Turgay Erdem, Çalılı kadınların kendisine aktardığı sıkıntı ve taleplerin de yeni dönemde en kısa sürede ele alınacağını dile getirerek, eğitime verdikleri önem için katılanlara teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:01 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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