Son Dakika Haberleri: Erdem Dergisi 75. Sayıya Ulaştı

Erdem Dergisi 75. Sayıya Ulaştı

14 dakika önce

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem'in 75. sayısı yayımlandı.

Erdem Dergisi 75. Sayıya Ulaştı, System.String[]
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem'in 75. sayısı yayımlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem'in 75. sayısı yayımlandı. Aralık 2018 nüshasında sanat ve basın tarihi, müzecilik, kültürel miras, Türk dili, Türk edebiyatı, İran edebiyatı, felsefe ve halk bilimi alanlarında özenle hazırlanmış on makale yer alıyor.

İnsan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli uluslararası bir dergi olan Erdem, yılda iki sayı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında hem basılı hem de genel ağ ortamında yayımlanıyor. Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranarak, bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler yayımlanmamış olma şartıyla kabul ediliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki Müzede Yanlış Asansöre Binen Türk Akademisyen, Tarihi Aydınlattı AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:02:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdem Dergisi 75. Sayıya Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]