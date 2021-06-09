Erdem Destek 2021 Programı Proje Başvuru Süreci Tamamlandı - Son Dakika

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip liselisi ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı" proje başvuru süreci tamamlandı.

ERDEM Destek 2021 programına okullardan yoğun ilgi gösterildi. Destek programı kapsamında 1. 108 imam hatip okulu başvurularını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Bilgi ve Takip Sistemi üzerinden tamamladılar.

Erdem Destek 2021 programına başvuru yapan okulların listesi için tıklayınız.