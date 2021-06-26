Erdem Destek 2021 Programı Proje Başvuruları Sonuçlandı - Son Dakika

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı" proje başvuruları sonuçlandı.

ERDEM Destek 2021 programına okullardan yoğun ilgi gösterildi. Destek Programı kapsamında 1. 108 imam hatip okul başvuru yaptı.

Destek programına başvuru yapan 1. 108 proje arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 137 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Destek Programına başvuran okullarımıza teşekkür eder, projeleri kabul edilen okullarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Erdem Destek 2021 Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan okul listesi için tıklayınız.