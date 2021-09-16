Tur teknesinde kavgadaki ölümde 14 şüpheli adliyede - Son Dakika

MUĞLA'da, tur teknesinde çıkan kavgada göle düşen ve başının pervaneye çarptığı belirlenen Erdem Acar'ın (21) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Eylül gecesi, Köyceğiz Gölü'nde meydana geldi. Bahtiyar Yıldırgan'ın bir grup arkadaşı, asker eğlencesi düzenlemek için tekne kiraladı. Alkol alıp, müzik eşliğinde eğlenen grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tekneden birinin düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis dalgıçları sevk edildi.Ertesi gün öğle saatlerinde, suda Acar'ın cesedine ulaşıldı. Acar'ın, başını tekne pervanesine çarptığı tespit edildi. Polis ekipleri, tekne kaptanı Yiğit S.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki ifadelerinde, kavganın yüksek müzik sesi nedeniyle çıktığını, bu sırada yaşanan arbedede Erdem Acar'ın göle düştüğünü anlattıkları belirtildi. Gözaltına alınanlar, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.