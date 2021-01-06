Erdem, "Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" - Son Dakika

Erdem, "Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz"

06.01.2021 18:18
Erdem,

Bartın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz; İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ve bölge muhabirlerini makamında kabul etti.

Bartın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz; İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ve bölge muhabirlerini makamında kabul etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem, Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Bartın İl Muhabiri olarak göreve başlayan Emre Can Bayram ve Bartın Muhabiri Bülent Bostancı; Bartın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz'i makamında ziyaret ettiler. İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem 1993 yılında kurulan İHA'nın Bölge Müdürlükleri ve bağlı illeri ile yurtiçi yurtdışı haber, medya tanıtım, canlı yayın gibi çok çeşitli hizmetler verdiğini ifade etti. İHA'nın Karabük Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Bartın ilinde de çalışmalarını aktif olarak sürdürdüğünü söyleyen Erdem, "İl, ilçe ve beldelerdeki muhabir kadrolarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızda bölgemizin tanıtımı, önemli gelişmelerin haberleştirilerek ulusal ve yerel mecralar aracılığı ile kamuoyuna duyurulması noktasında 7/24 görev yapıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının duyuruları ve etkinliklerini de halka ulaştırma noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurulduğu 1839 tarihinden bu yana sorumluluk bölgelerinde ülkemiz ve milletimiz için her şartta ve koşulda çalışan Jandarma Teşkilatımızın çalışmaları ve faaliyetlerini de kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albax Fahri Semiz ise İHA Bölge Müdürü Erdem ve İl muhabirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. - BARTIN

Erdem, Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz

İhlas Haber Ajansı, Jandarma, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdem, 'Jandarma teşkilatımızın faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz' - Son Dakika


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