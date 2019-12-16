Erdem: "Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdem: 'Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız' - Son Dakika

Erdem: "Kadın dernekleriyle örnek işler yapacağız"

6 saat önce

Nilüfer'deki kadın derneklerinin üyeleriyle Ürünlü'de bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, "Kadın dernekleriyle birlikte hareket ederek, örnek işler yapacağız. Nilüfer'i turizm şehri haline getireceğiz" dedi.

Erdem:

Nilüfer'deki kadın derneklerinin üyeleriyle Ürünlü'de bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, "Kadın dernekleriyle birlikte hareket ederek, örnek işler yapacağız. Nilüfer'i turizm şehri haline getireceğiz" dedi.


Nilüfer'deki kadın dernekleri, aralarındaki birlik ve dayanışmayı artırmak için sık sık bir araya geliyor. Bu kez Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı. Kadın derneklerinin üyeleriyle sohbet eden Başkan Turgay Erdem, önemli mesajlar da verdi. Kadın dernekleriyle birlikte hareket ederek, önemli çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Erdem, mekanı olmayan derneklere desteklerini sürdürdüklerini, yer konusunda kısa zamanda sonuçlar alınacağını ifade etti.


Erdem, "Merkezdeki kadın derneklerinin birçoğuna bu binaları teslim ettik. Köylerin her birinde de çalışmalarınızı sürdüreceğiniz mekanlar oluşturacağız. Yapacağınız sağlıklı ürünlerle insanları, köylerinizde buluşturmak için çalışmalar yapacağız. Nilüfer'i bir turizm şehri haline getireceğiz. Derneklerin, kadınların ürettiği ürünleri pazarlayarak, insanlara ulaştırmasını istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Birlikte çalışarak, örnek işler yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'deki kadın derneklerinin tamamını kendi mahallelerinde ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Zafer Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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