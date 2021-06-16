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Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı - Son Dakika

Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı

16.06.2021 16:10
Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı, System.String[]

Demokrasi Konferansı Yerel Yönetimler Atölyesi'ne katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, demokrasi kültürünü temele yaymayı hedefleyen ve Nilüfer'de katılımcılığın önünü açan uygulamaları anlattı.

Demokrasi Konferansı Yerel Yönetimler Atölyesi'ne katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, demokrasi kültürünü temele yaymayı hedefleyen ve Nilüfer'de katılımcılığın önünü açan uygulamaları anlattı.

24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rıza Tümen'in çağrısı ile başlatılan Demokrasi Konferansı çalışmaları kapsamında Demokratik Yerel Yönetimler Atölyesi'ne katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'de yerel demokrasiye örnek olacak çalışmaları anlattı.

Online olarak düzenlenen atölyeye çok sayıda belediye başkanı ve kent konseyi temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Turgay Erdem, Mahalle Komiteleri başta olmak Nilüfer Belediyesi'nin katılımcılık ve sosyal projeleri hakkında bilgi verdi.

"Bizim Nilüfer'de yönetim anlayışımızın temelini katılımcılık oluşturur" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdem, "Biz şehrin geleceğini belirleyen karar süreçlerine, kent dinamiklerinin ve halkın katılımını sağlayarak, ortak akılla hareket etmeyi ilke edindik. Bugün Nilüfer'in mahallelerinde yapılacak hizmetlere 2009 yılından bu yana, kurduğumuz Mahalle Komiteleri, yani o mahallenin halkı karar veriyor. Bir bölge ile ilgili alacağımız her kararda Mahalle Komitesi ile birlikte karar alıyoruz. Nilüfer'in 64 mahallesinde vatandaşlar Mahalle Komitesi üyelerini de sandığa giderek kendileri belirliyor. 5 yıl boyunca yapılacak hizmetleri planladığımız stratejik plan süreçlerinde "birlikte yönetim" anlayışımız gereği tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Demokrasinin toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, Türkiye'ye örnek olabilecek Mahalle Komiteleri modelinin yaygınlaşmasıyla demokrasinin yerelden başlayarak yeşereceğini ifade etti. - BURSA

Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı
Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi, nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdem, katılımcılık uygulamalarını anlattı - Son Dakika


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