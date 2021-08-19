Erdem muhtarları dinledi - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mahalle sakinleri ve belediye yönetimi arasında önemli bir iletişim görevi üstlenen muhtarlarla Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi'nde bir araya geldi.

Düzenli aralıklarla Nilüfer ilçesindeki 64 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Barış Meclisi'nde mahalle muhtarlarıyla buluşmaya başladı. Pandemi tedbirleri sebebiyle 4 grup halinde farklı oturumlarda muhtarlarla bir araya gelecek olan Başkan Erdem, bu hafta Beşevler, Konak Mahallesi, Ahmet Yesevi, Yüzüncüyıl, Unçukuru, Kuruçeşme, Çaylı, İhsaniye, Badırga, Üçevler, Ayvaköy, Büyükbalıklı, Çamlıca, Fethiye, İrfaniye ve Üçpınar muhtarlarıyla buluştu. Başkan yardımcıları Zafer Yıldız, Osman Ayradilli, Remzi Çınar ve birim amirlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlar, mahalleleri ile ilgili vatandaş talepleri ile eksiklikleri aktardı.

Nilüfer Belediyesi'nin, pandemi sürecinde ilçenin 64 mahallesinde yürüttüğü hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda muhtarlar, mahalle sakinlerinin özelikle ulaşım müdürlüğü çalışma programı içersindeki yol yapım ve tadilat işlerinin hız kazanması gerektiği yönündeki talepleri paylaştılar.

Muhtarlıkların yerel yönetim ve mahalle sakinleri arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Turgay Erdem "Sizler yaşadığınız ve ilk yöneticisi olduğunuz mahallelerin gözü, kulağısınız. Hizmetlerimizi yürütürken ve projelerimizi oluştururken sizlerin görüşlerini son derece önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Yıllardır düzenli olarak yaptığımız bu toplantıların maksadı zaten mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini sizden dinlemek. Bu toplantılarda birlikte değerlendirmelerimizi yapıyor ve notlarımızı alıyoruz. Bu açıdan bizlere sağladığınız katkı için siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Muhtarlar buluşması 24 Ağustos Salı günü yine yapılacak. - BURSA