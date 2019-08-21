Erdem Özgenç Fatih Karagümrük'te

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli savunma oyuncusu Erdem Özgenç ile sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Erdem Özgenç ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacının imzası sonrası kulüpten, "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde bir çok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek" açıklaması yapıldı.



Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde mücadele eden 34 yaşındaki futbolcu kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü formlarını terletti. - İSTANBUL