Son Dakika Haberleri: Erdem Şen Chaves'e Transfer Oldu

Erdem Şen Chaves'e Transfer Oldu

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz'in Chaves takımına transfer oldu.

Erdem Şen Chaves'e Transfer Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz'in Chaves takımına transfer oldu.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erdem Şen, bu sezon Ankaragücü formasıyla Türkiye Kupası'nda 4 maçta oynadı.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Spor
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