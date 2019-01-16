Erdem Şen Chaves'e Transfer Oldu
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz'in Chaves takımına transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü
'nde forma giyen Erdem Şen
, Portekiz
'in Chaves takımına transfer oldu.
Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Erdem Şen, bu sezon Ankaragücü formasıyla Türkiye Kupası
'nda 4 maçta oynadı. Galatasaray
'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:12 Kaynak: AA
Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti
Son Dakika! Galatasaray, Ozan Kabak'ı 12 Milyon Euroya Stuttgart'a Sattı
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 71 Numaralı Formayı Giyecek
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: En Beğendiğim 10 Numara Ljajic