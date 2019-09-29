Erdem ve Akkaya mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçede mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.



Ziyaretler kapsamında Ilıcak, Yaylabelen, Üçhüyük, Reis, Ortaca, Yeşilköy, ve Gözpınarı mahallelerini ziyaret eden Milletvekili Orhan Erdem ve beraberindeki heyete vatandaşlar ilgi gösterdi. Ziyaret ettiği mahallelerde AK Parti'ye ve kendilerine olan desteklerden ötürü teşekkür eden Milletvekili Erdem, "Gerçekten bu 17 yılda Türkiye çağ atladı. Eksikler ya da yapılacaklar yok mu? Hepsi de var. Bir evin ihtiyaçları bitmiyor ki bu koca bir devlet, herkes üstüne çökmüş, bir yanında Suriye, öbür tarafında Irak, diğer tarafta Yunanistan, Avrupa Birliği, Amerika'sı hepsiyle mücadele ediliyor. Allah'a şükür çok deneyimli, dünyanın örnek aldığı bir liderimiz var. Allah'ın izniyle bu 4 yıllık dönemde de yaşadığımız sıkıntıları aşarak kalkınma döneminin başlayacağına inanıyoruz. Bir yıl içerisinde 3 ya da 4 kez tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Hep aranızdayız ve olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin isteklerini taleplerini yerinde görüp, istişare ederek çözüme kavuşturacağız" dedi.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ziyaret edilen mahallelerde bugüne kadar yapılan hizmet ve projeleri anlatıp, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ise seçimlerde gösterilen ilgi alaka ve desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, her zaman vatandaşın hizmeti için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini kaydetti. Yapılan mahalle ziyaretlerinde, vatandaşlar yapılan ziyaretleri memnuniyetle karşılayıp istek ve taleplerini de iletti. - KONYA