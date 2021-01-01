Erdem ve Arslan'dan polis merkezlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 yılının son gününde Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan ile birlikte polis merkezlerini ziyaret ederek, görevi başında olan polislerin hem yeni yılını kutladılar, hem de kolaylıklar dilediler.

2020 yılının son gününde emniyet güçleri görev başındaydı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan ile birlikte görevi başındaki emniyet mensuplarını ziyaret ettiler.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Erdem ve Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, polislerin yeni yılını kutladı. Beşevler Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Sanayi Ek Hizmet Binası'na giden Erdem ve Arslan, yılın son gününü görev başında geçiren polislere kestane şekeri ve kolonya ikram ederek kolaylıklar dilediler.

Emniyet mensuplarının görevlerinin kutsal olduğunu söyleyen Başkan Erdem, "Hayatın her anında bizlerin güvenliğini sağlayan, her şartta görev başında olan polislerimize minnettarız. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Dileriz yeni yıl hepimiz için çok daha güzel, huzur dolu bir yıl olur" dedi. - BURSA